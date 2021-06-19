نقابة الموسيقيين تعلن وفاة فنان مصري على قيد الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

رد مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، والذي يقيم في أستراليا، على نبأ وفاته، الذي انتشر أمس الجمعة، قائلًا: "أنا بخير وحيّ الحمد لله، وأمارس حياتي الطبيعية".

وأضاف بولس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المساء مع قصواء”، والمذاع عبر قناة Ten، أن عددًا كبيرًا من زملائه في الفرقة الماسية قاموا بالاتصال به للاطمئنان على حالته الصحية، ولم يتصل به أحدًا من نقابة المهن الموسيقية، وفقا لصدى البلد.

وتابع بولس: "الحمد لله على كل حال وربنا يخلي مصر والرئيس السيسي، اللي خلى مصر أحسن بلد في الدنيا، وببلغ تحياتي لنقابة المهن الموسيقية، والفنان هاني مهنى، والمفروض كانوا يتصلوا بيا ويعرفوا الخبر كويس".

وتابع مجدي بولس: "النقابة قررت الحفاوة بيا ولكن الاستعجال جه بسرعة، وشاكر على الاهتمام والدعم، والتمس العذر لنقابة المهن الموسيقية".

وكان أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، قد أكد وفاة العازف مجدي بولس، عضو الفرقة الماسية، وذلك بعد تردد أنباء وفاة بولس، والذي يوجد في أستراليا.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، خالص التعازي لأسرة العازف مجدي بولس، والذي كان واحدا من جيل العظماء والزمن الجميل، ونفتقدهم واحدًا تلو الآخر وندعو للأسرة الموسيقية بالصبر.

وأكمل المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن وكيل أول النقابة تواصل مع أسرة الموسيقي الراحل، وبالفعل تأكد من خبر وفاته، وقدم تعازي الموسيقيين لأسرة الراحل الكبير مجدي بولس.