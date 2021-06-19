«ديزني» تنتج أفلاماً قصيرة عن أفريقيا

المصدر: باريس - أ ف ب

أبرمت «ديزني» التي تعوّل على سوق أفريقيا، شراكات مع عشرات الفنانين من هذه القارة لإنتاج سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة بعنوان «كيزازي موتو: جينيريشن فاير» تتوافر عالمياً على منصتها للبث التدفقي «ديزني بلاس» في نهاية 2022، على ما أعلنت الشركة الخميس خلال الدورة الستين لمهرجان أنيسي في فرنسا.



وقال نائب رئيس «ديزني» لشؤون الأعمال التحريكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أوريون روس في مؤتمر مسجّل سلفاً إن كلاًّ من أفلام هذه السلسلة يجيب في عشر دقائق «بطريقة مختلفة تماماً عن سؤال واحد: كيف سيبدو مستقبل أفريقيا من وجهة نظر أفريقية».



وأضاف إن فنانين من زيمبابوي وأوغندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر «سيعبّرون عن رؤيتهم الخاصة» في شأن مستقبل القارة.



وتستلهم الأفلام «تاريخ القارة الغني وثقافاتها المتنوعة»، ويمتزج في كل منها «الخيال والتكنولوجيا المستقبلية والكائنات الفضائية والآلهة والوحوش والحركة»، وهي تتوجه إلى جمهور «من كل الأعمار».



وسيكون استوديو «تريغرفيش» من جنوب أفريقيا المنتج الرئيسي، فيما سيكون المنتج التنفيذي بيتر رامسي («سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس»).



وجاء الإعلان عن المشروع خلال مهرجان أنيسي، الملتقى المهم لأفلام الرسوم المتحركة، في وقت تركّز الدورة الحالية التي تختتم السبت على أفريقيا «ذات الإمكانات الهائلة»، على قول أوريون روس.



وكانت «ديزني» أعلنت في ديسمبر الفائت أنها أقامت شراكة «مع شركة الترفيه الأفريقية كوغالي لإنشاء مسلسل خيال علمي جديد يُعرض على «ديزني بلاس» سنة 2022». وأُطلق على هذا المسلسل عنوان «إيواجو» (أي «المستقبل» في اليوروبا، إحدى لغات غرب أفريقيا) و«تجري أحداثه في نسخة مستقبلية من لاغوس (نيجيريا)».