158 ألف تذكرة مبيعات الصالات المحلية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تجاوزت مبيعات شباك التذاكر المحلي خلال الفترة الممتدة من 10 – 12 يونيو الجاري، حاجز 158 ألف تذكرة، بينما شهد منافسه ساخنة بين 27 فيلماً اختلفت في لغاتها كما حبكتها الدرامية وجنسياتها، لتكون الغلبة لصالح فيلم الرعب «مكان هادئ 2»، الذي نجح في الاستحواذ على انتباه الجمهور المحلي والعالمي على حد سواء.



بمجرد إطلالته على الشاشة الكبيرة في الصالات المحلية، نجح فيلم الرعب «مكان هادئ 2» (A QUIET PLACE PART II) في التفوق على أقرانه، حاجزاً مكانه على سدة عرش شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه 73.590 في أول عرض له محلياً، مجبراً بذلك فيلم الرعب «ذا كونجرنغ 3: ذا ديفل ميد مي دو إت» (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT) على التراجع إلى المركز الثالث، بعد بيعه 20.408 تذاكر، ليصل مجموع التذاكر التي باعها إلى 108.060 تذكرة في أسبوعه الثاني، وفق ما كشفته الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.



أما فيلم «كرويلا» (CRUELLA) الذي سبق له أن احتل المركز الأول في الأسابيع الماضية، فقد تمكن من حجز مكانه في المركز الثاني، بعد وصول مبيعات تذاكره إلى 25.540 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 160.914 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم «فاست اند فيوريوس 9»، حيث باع 15.978 تذكرة خلال الفترة من 10 – 12 الجاري، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 394.015 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 4 أسابيع، في حين كان المركز الخامس من نصيب فيلم (PETER RABBIT 2) الذي باع 7362 تذكرة في الفترة المذكورة، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 99.523 تذكرة منذ بدء عروضه قبل 5 أسابيع، أما في المركز السابع والثامن، فقد جاء الفيلم العربي «ماما حامل» و(AINBO: SPIRIT OF THE AMAZON)، على التوالي، حيث باع الأول (ماما حامل) 5854 تذكرة في أسبوعه الثاني ليصل إجمالي مبيعاته إلى 20783 تذكرة، بينما وصلت مبيعات الثاني إلى 2480 تذكرة في أسبوعه الثاني، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 6801 تذكرة.



في المقابل، شهدت صالات السينما المحلية، إطلالة مجموعة جديدة من الأفلام وهي الفيلم العربي «ثاني وحدة» الذي احتل المركز الثامن، حيث باع في أول أسبوع له 2169 تذكرة، بينما جاء تصنيف فيلم (THE RIDE) تاسعاً بعد بيعه 1396 تذكرة في أول أسبوع له.



وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.



Fire



• إخراج: أليكسي نوجني



• بطولة: إيفان يانكوفسكي، كونستانتين خابنسكي وغيرهم



فيلم روسي، ينتمي إلى سينما الأكشن، وهو يروي قصة بطولية عن رجال الإطفاء والإنقاذ الذين يعملون في خدمة حماية الغابات الجوية «Avialesookhrana» ووزارة حالات الطوارئ، حيث تعودوا على مقاومة التحديات والمصاعب، ويبين الفيلم إنهم الأمل الوحيد للأشخاص الذين يواجهون المتاعب.







Songbird



• إخراج: آدم ماسون



• بطولة: كيه جيه أبا، صوفيا كارسون، ألكسندرا داداريو







فيلم أمريكي، يمتاز بكونه يتناول قضية قريبة جداً منا، حيث يسلط الضوء على قصة تحور فيروس كورونا ليصبح «كوفيد 23»، حيث يطلق عليه اسم (Whee)، الأمر الذي يثير الرعب بين الناس، وأحداث الفيلم تدور في عام 2024، ويتسبب الفيروس الجديد في وفاة 50% من الذين يصابون فيه، ويجبر العالم على المضي نحو الإغلاق مجدداً.







The Ice Road



• إخراج: جوناثان هينسلي



• بطولة: ليام نيسون، أمبر ميدثندر، لورنس فيشبورن، بنجامين والكر





بعد هذا الفيلم من أحدث أعمال الممثل ليام نيسون، وقصته تتناول حادثة انهيار منجم ألماس بعيد في مناطق كندا الشمالية، الأمر الذي يدعو سائق مركبة على الجليد، مهمة إنقاذ مستحيلة فوق محيط متجمد لإنقاذ حياة عمال المنجم.