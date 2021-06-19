رانيا يوسف تستعيد نشاطها الفني بعد جدل

المصدر: القاهرة - البيان

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة رانيا يوسف، بعد عودتها من إسبانيا، وانتهاء العطلة القصيرة التي قضتها هناك، حيث تصور حالياً مشاهدها في أحداث الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، المأخوذ من المسلسل الأمريكي «Jane the virgin»، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي محمد، من إخراج وائل فرج.



بالتزامن مع ذلك، تشارك رانيا في تصوير المشاهد الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل «الحرامي»، الذي تقوم ببطولته مع بيومي فؤاد، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات، ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.



حالة النشاط الفني التي تعيشها رانيا، تأتي بعد جدل كبير أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها جمعتها برئيس نادي برشلونة، وهو ما أثار ضجة وتنمراً واسعين من رواد مواقع التواصل، ما تسبب بغضب رانيا، التي قامت بدورها بنشر عدة تدوينات عبر حسابها على «تويتر»، لمن قاموا بالتنمر والتحرش بها.