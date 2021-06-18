كيف ردت ياسمين عبد العزيز على زوجة طليقها ريهام حجاج؟

المصدر: البيان الإلأكتروني

ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، في منشور لها على إنستغرام، بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.

يأتي ذلك بعدما، تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت ريهام حجاج أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".

كشفت ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، قائلة: "زوجي قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

وكانت حالة من الجدل أثيرت في شهر يناير عام 2019 بعدما أعلنت ريهام حجاج زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

وبمرور الأيام قامت كل من ياسمين وريهام، باستخدام السوشيال ميديا كسلاح لإرسال الرسائل غير المباشرة لبعضهما البعض.