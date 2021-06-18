الإمارات تمنح المخرج المصري محمد سامي الإقامة الذهبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المخرج المصري محمد سامي عن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سامي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "كل الشكر والاحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن، وعلى الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالمياً".

وأضاف، مرفقاً صورة لدبي: "تحية من القلب إلى هذا البلد العظيم الجميل، ودائماً في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيم مصر".