وفاة الشاعرة العراقية لميعة عباس عن 92 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت، اليوم، الشاعرة العراقية لميعة عباس عن عمر يناهز 92 عاماً.

ونعى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الشاعرة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلاً: "نودّع الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، في منفاها، ونودّع معها أكثر من خمسة عقود من صناعة الجمال".

ووصف صالح الراحلة بأنها "زرعت ذاكرتنا قصائد وإبداعاً أدبياً ومواقف وطنية، حيث شكّلت عمارة علامة فارقة في الثقافة العراقية، في العاميّة والفصحى"، سائلاً الله تعالى المغفرة لروحها والصبر لأسرتها الكريمة ومحبيها.

يُذكر أن لميعة عباس درست في دار المعلمين العالية مع نخبة من شعراء العراق، من بينهم: بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، وعبد الرزاق عبد الواحد، وأصدرت مجموعة من الدواوين، أهمها: "الزاوية الخالية"، و"عراقية"، و"لو أنبأني العراف"، و"البعد الأخير".