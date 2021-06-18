أشرف زكي يتوعد محمد رمضان ويعتذر لسميرة عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التى تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، مؤكداً أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام.

وقال أشرف زكي إنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمون بالاعتذار للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن ما حدث معها مضيفاً: "إحنا طبعاً لسة عارفين باللي حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".

وشدد زكي على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنان المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزا كبيرا من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت في أحد لقاءاتها الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحني لما رفضت أعمل أمه، وفي ناس شتموني وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنت بتاخدي 20 ألف جنيه".