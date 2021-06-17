المصور الصحفي المستقل جديد جوائز «اكسبوجر»

المصدر: الشارقة - وام

استحدث المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة سنوياً، جائزة المصور الصحافي المستقل التي تستهدف المصورين المستقلين الذين يجوبون العالم لجمع الصور بهدف دعم القصص الإخبارية وزيادة الوعي بالقضايا ذات التأثير على الرأي العام عالمياً.

تنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي الصحافة الإخبارية وتتناول توثيق الأخبار العاجلة لحظة حدوثها والصحافة البيئية التي تركز على المشكلات البيئية والتغييرات التي أحدثتها البشرية بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة وتفاقم المشكلات البيئية إضافة إلى صحافة الحلول والتي تركز على سرعة الاستجابة للظروف الراهنة والتعامل مع القضايا الصعبة من خلال وضع الحلول الفعالة ويستطيع المصورون المشاركة بخمس صور كحد أدنى و12 صورة كحد أقصى.

وتستند الجائزة إلى معايير تم تقسيمها على مرحلتين - المرحلة الأولى على القيمة الخبرية للصورة و المعلومة التي تقدمها ومدى تأثيرها والتناسق والسرد القصصي وملاءمتها أما في المرحلة الثانية فتعتمد لجنة التحكيم على الجانب الإنساني والأصالة والمشاعر وجودة التصوير بالإضافة إلى وصف المقال والتعليقات التوضيحية. ويحصل الفائز الأول على مبلغ قدره 15 ألف دولار إلى جانب مساحة خاصة لعرض أعماله في الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للتصوير.. بينما يحصل الفائز الثاني على مساحة خاصة به لعرض أعماله في المهرجان نفسه بدورته المقبلة وسيتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة xposure.ae في الأول من أغسطس إلى 30 نوفمبر المقبلين.