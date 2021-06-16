المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال "حسني" خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، إن معلوماته عن دلال عبد العزيز، أنها ما زالت تحتاج إلى أكسجين، وتمنى لها الشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.