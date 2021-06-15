صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز تحصد آلاف الدعوات

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، صورة جديدة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، على حسابها في "إنستغرام" مع دعاء "يارب اشف امي وعافيها"، وقام عدد من الفنانين بالدعاء لها في التعليقات وآلاف الدعوات من محبي الفنانة الكبيرة.

وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، كشف يوم الجمعة الماضي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لحماته الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى من فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب رضوان على صفحته في "فيسبوك" "وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب".