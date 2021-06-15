سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من عمر كمال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة ارتباطها بالفنان عمر كمال والزواج منه التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما رد «كمال» قائلًا أتمنى والله، مؤكدة أن عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد اشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب، ورأيي إن رده على المذيع حينما سأله كان عفويا قائلًا إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد اما يقال انني اتخانقت مع البطل أو انني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائمًا يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله.

وأكدت الخشاب أنها لم تتوقع النجاح الذي حققه كليب أغنيتها الأخيرة «أوعدك»، وتصدره التريند حتى الآن وتحقيقه قرابة 5 ملايين مشاهدة على قناتها الخاصة على اليوتيوب، مضيفة سعيدة جدًا بدون شك بهذا النجاح خاصة أن الاغنية تم تصنيفها تريند 25 على مستوى العالم، قائلة إنها تفكر حاليًا في إنتاج فكرة كليب جديد تكشف عن تفاصيله قريبًا، وفقا للمصري اليوم.

أوعدك يشاركها الغناء فيها المطرب الشعبي عمر كمال، وهي أغنية قريبة من المهرجانات، مؤكدة أنها تعشق صوت عمر كمال وتعتبره من الأصوات القوية في مصر، وذكي جدًا يعرف جيدًا اختيار الأصوات التي تليق ليغني معها.