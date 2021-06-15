في أزمتها الصحية.. فنانة مصرية تشكر أحمد مكي بسبب جهاز تكييف

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق للممثلة المصرية فاطمة كشري بعد أزمتها الصحية، توجهت بالشكر للممثل المصري أحمد مكي الذي ساعد في تركيب جهاز تكييف في منزلها من أجل التهوية، كما وجهت الشكر لنهال عنبر ولكل النجوم الذين ساندوها خلال الأزمة الصحية التي تتعرض لها.

وقالت كشري: «فنانين كتير اتصلوا بيا ووقفوا جنبي، منهم نهال عنبر ومديرة أعمال الفنان أحمد مكي جاتلي من أول يوم لبيتي وبعدها ساعدني الفنان أحمد مكي بتركيب تكييف لي من أجل التهوية، بجانب الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وكاملة أبوذكري ومنة شلبي قاموا بالتواصل معها».

كما توجهت الفنانة كشري، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوجيه الذي صدر من جانبه للاهتمام بوضعها الصحي، وذاك خلال لقاء تلفزيوني في إحدى القنوات المصرية.

وأوضحت كشري أنها تتواجد في مستشفى الشفاء بالتجمع الخامس، مشيرة إلى أن هناك أيضاً موعد مع أحد الأطباء بالتنسيق مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر.

وتابعت كشري أنها كان من المفترض أن تشارك في مسلسلي «ملوك الجدعنة» ومسلسل «دم الغزال» اللذين عرضا في رمضان الماضي ولكن حالتها الصحية لم تسمح لها على الرغم من تحضير كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالعمل وختمت تصريحاتها قائلة: «اشتركت في مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال في رمضان الماضي وربنا منسانيش».