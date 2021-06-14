الفنانة نهى عابدين تكشف سبب اعتزالها التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة نهى عابدين سبب اعتزالها التمثيل، موضحةً أنها مرت باكتئاب شديد ألجأها إلى الطبيب النفسي.

وقالت عابدين، أمس، عبر قناة "جوسبس" في موقع "يوتيوب"، إنه لم يكن هناك سبب محدد لإصابتها بالاكتئاب، مشيرةً إلى أن الأمر كان عبارة عن تراكمات أدت إلى اتخاذها قرار الاعتزال.

وأضافت أنها بعدما أعلنت اعتزالها ابتعدت عن كل وسائل التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أنها فوجئت بردود أفعال الجمهور التي تضمنت أحكاماً خاطئة عنها.

يُذكر أن نهى عابدين شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسلي "نجيب زاهي زركش"، و"خلي بالك من زيزي"، إلى جانب النجوم: يحيي الفخراني، وأنوشكا، وهالة فاخر، وإسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.