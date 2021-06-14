الفائزون في مهرجان برلين السينمائي يتسلمون جوائزهم

المصدر: برلين - د ب ا

تم تسليم جوائز الفائزين في مهرجان برلين السينمائي، أمس الأحد، في جزيرة المتاحف بالعاصمة برلين. وقد تم الاعلان بالفعل عن الفائزين بالجوائز في مارس الماضي، ولكن بسبب جائحة كورونا تسلموا الجوائز أمس. وقد فاز الفيلم الساخر «باد لاك بانجينج أور لوني بورن» للمخرج الروماني رادو جود بجائزة «الدب الذهبي».

وتدور أحداثه حول مدرسة تقع في مشاكل بسبب فيلم إباحي.. وسوف يتم توزيع عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها الممثلة الألمانية مارن إيجرت عن فيلم «إيش بين داين مينش» (أنا إنسانك). وتم تقسيم المهرجان إلى فعاليتين متباعدتين زمنياً، إحداهما أقيمت رقمياً في مارس الماضي، والثانية تقام خلال الفترة من 9 حتى 20 الجاري.