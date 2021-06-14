14 فيلماً تتنافس على جوائز «الإسماعيلية السينمائي»

المصدر: القاهرة - البيان

تحتضن محافظة الإسماعيلية في مصر، خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. ويعد مهرجان الإسماعيلية، من أوائل المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

ويعرض خلال فعاليات المهرجان، 14 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، من بينهم الفيلم اللبناني «مدينة وامرأة»، والفيلم البولندي «في ما بيننا»، ومن بولندا أيضاً ينافس على جوائز المسابقة، فيلم «البحار».

وتشارك فرنسا في المسابقة بفيلم «أدعوك لإعدامي»، إخراج نينيو كيرتادزا، كما يشارك الفيلم الإسباني «هيرتبيز»، إخراج أوكتافيو جويرا، فيما يعرض أيضاً الفيلم البولندي الفرنسي «لا تغنِ»، إخراج يردجي ميخالك. كما يعرض أيضاً للمخرجة الصينية وانغ يويان، فيلم «1001 محاولة ليكون محيطاً»، بالإضافة إلى أفلام أخرى من دول أوروبية مختلفة.

تكريم

وعلى هامش دورته الـ 22 هذا العام، والتي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، يقيم المهرجان احتفالية خاصة، للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة، على رأسهم الفنانة صفية العمري، التي قامت ببطولة الفيلم الروائي القصير «كان لك معايا»، وحصدت من خلاله جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي، الذي أُقيم بلندن الشهر الماضي، وسيتم عرض الفيلم خلال الاحتفالية، ويعقب العرض، تكريم الفنانة صفية العمري، بتسليمها درع المهرجان. كما سيتم تكريم الفنان أحمد كمال.