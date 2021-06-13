سجن 3 متهمين بالاعتداء على فنان مصري شهير

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة جنح البساتين المصرية قراراً يقضي ببراءة 3 متهمين، وبحبس 3 آخرين لمدة سنة و3 أشهر، في واقعة الاعتداء على الفنان ياسر فرج، وتحطيم سيارته.

وقال حسن علام والدكتور أحمد سعد دفاع الفنان ياسر فرج، إنهما سيقدمان طلب استئناف للنيابة على براءة 3 متهمين فى القضية لثبوت الواقعة فى حقهم طبقاً لفيديو الواقعة ولأقوال الشهود ولتحريات المباحث، بحسب "اليوم السابع" المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذ ا الحكم جاء بعد أن تعرض الفنان ياسر فرج للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص، بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم، وقرر فرج أن يلاحق السيارة التي صدمته، وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد تلك السيارة فوجئ أن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضرا ضدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.