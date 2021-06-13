المخرج خالد يوسف يعود بعد غياب 3 سنوات إلى ساحة السينما بفيلم جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود المخرج المصري خالد يوسف للسينما بعد غياب ثلاث سنوات إلى الساحة السينمائية بفيلم جديد يكشف عن قضايا لمسها بنفسه أثناء إقامته بباريس.

وقال خالد يوسف إن الفنان ماجد المصري هو أول مرشح للمشاركة في فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس"، حيث أبدى بالفعل موافقة مبدئية على الانضمام للعمل.

وخلال مقابلة عبر الإنترنت من باريس مع برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلاميان المصريان خيري رمضان، وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس" المصرية، أوضح خالد يوسف أن الفيلم يضم 4 شخصيات مصرية، ويشارك به نجوم وممثلون وممثلات من مصر ولبنان والسعودية والمغرب العربي.

وأشار خالد يوسف إلى أن الفيلم يقدم 3 نماذج، بنت سعودية متهمة باستعباد البشر، وهو تعذيب الخادمات ومنع الأكل والراحة عنهم، وبنت فرنسية أبوها مصري ومتهمة بقتله، ولبنانية متهمة بمساعدة جوزها الفرنساوي المنتمي لداعش في عمليات إرهابية. التلاتة بيتقابلوا بالصدفة في الزنزانة، وتنشأ بينهم علاقة صداقة."

وأوضح أن الفيلم يعتبر قصة حقيقية، ومن خلال صداقة المتهمات الثلاث نكتشف قضايا لمسها بنفسه خلال إقامته في فرنسا لمدة عامين أو ثلاثة.

وصرح خالد يوسف بأنه من المحتمل أن يبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر المقبل، وتشترك في إنتاجه ثلاث شركات سعودية ولبنانية وسعودية، سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي، وفقا لما أوضحه خالد يوسف.