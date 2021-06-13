هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت الفنانة المصرية هنا الزاهد من جمهورها الدعاء لوالدتها، لافتة إلى أنها تستعد اليوم لإجراء جراحة وصفتها بـ«هامة»

وقالت «الزاهد» عبر خاصية «ستوري» بـ«انستغرام»: «أرجوا الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة».

وتابعت: «ونأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله»، في المقابل شاركت شقيقتها فرح الزاهد بالكلمات ذاتها عبر صفحتها الشخصية بـ«انستغرام».

وكانت الفنانة عادت منذ أيام من رحلة سياحية في تنزانيا مع زوجها الفنان أحمد فهمي، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وبيئة الحياة البرية..