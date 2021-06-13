تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

يخضع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، لجلسات علاج طبيعي للتعافى\ي بعد إصابته بكسور بعدما أجرى عملية تركيب مسامير في مفصل الحوض وأصبحت حالته مستقرة.

وكشف أحمد نجل الفنان تفاصيل إصابة والده، وقال: إنه سقط منذ فترة على الأرض حيث كان يعاني من ألم في أذنه وأجرى بعض التحاليل بعدها وكان لابد من إجراء عملية بعد سقوطه على الأرض.

وللفنان عبد الرحمن أبو زهرة رحلة عطاء فنية كبيرة قدم خلالها عشرات الأدوار المهمة بالسينما والدراما والمسرح والإذاعة، ومن أشهر أدواره المعلم "سردينة" في مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي".