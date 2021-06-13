مي العيدان تكشف عن إصابتها بمرض دلال عبدالعزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن إصابتها بذات المرض الذي تعانيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

ونشرت الإعلامية الكويتية صورة للفنانة دلال عبدالعزيز على حسابها في "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق عن طريقة العلاج من "تليف الرئة" الذي أصيبت به عام 2011، موضحة أن السبب يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما يتسبب في نقص نسبة الأكسجين في الدم.

وأضافات العيدان: "يكون العلاج عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة فقط، معقبة أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، أجرى لها الطبيب هذه الجراحة ما أنقذ حياتها عبر فتحة في الرقبة من الأمام وتركيب تيوب لمدة أسبوع كامل".

وتابعت: «كان الأطباء يدخلون الأنبوب بفتحة في رقبتها، ويسحبون الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج الدم"، مبينة أن "الأمر مؤلم للغاية لكنه الحل الوحيد الذي غادرت على إثره المستشفى بعد 10 أيام من العلاج".