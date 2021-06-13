عبدالله بوشهري يعيد الكويت إلى «كان السينمائي»

المصدر: دبي ـ البيان

بعد سنوات من الغياب، أعاد المخرج والمنتج عبدالله بوشهري اسم الكويت إلى أروقة مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي أعلن عن اختياره فيلم «أوروبا» للمخرج حيدر رشيد، ضمن تظاهرة «أسبوع المخرجين»، التي تعد إحدى المسابقات الأساسية في المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 6 – 16 يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، عبّر المخرج بوشهري عن سعادته بتمكنه من رفع علم الكويت في أهم المهرجانات السينمائية الدولية، وفي واحدة من أهم التظاهرات السينمائية التي شهدت مشاركات كويتية سينمائية سابقة.

وقال: «ها نحن نكمل المسيرة، ولكن هذه المرة عبر إنتاج وتعاون سينمائي مشترك، حيث تعد هذه المرة الثانية التي أتعاون فيها مع المخرج حيدر رشيد، حيث كانت المرة الأولى عبر (مطر وشيك)»، مشيراً إلى أن فيلمه الجديد «أوروبا» يخوض في جملة من القضايا وفي مقدمتها موضوع الهجرة.

وأكد بوشهري أن هذا الإنتاج يأتي في إطار توجهاته التي يشتغل عليها، والتي تتمثل في «خلق أرضية مشتركة لتعاونات فنية ذات جودة عالية». وقال: هذه الأرضية بدأت تظهر ملامحها ومعطياتها عبر مجموعة الأعمال السينمائية التي أخرجتها وأنتجتها سابقاً، إلى جانب مجموعة الأعمال التلفزيونية مثل «روتين»، و«الديرفة» و«محمد علي رود»، و«الناموس».

وأضاف: هذه الرغبة في تحقيق مستوى إنتاجي رفيع لا تتوقف عند الدراما التلفزيونية بل تتجاوزها إلى السينما، وفيلم «أوروبا» هو أحد جوانب الحصاد الإبداعي الذي نتطلع إليه خصوصاً بعد الاختيار من قبل مهرجان كان السينمائي. وبيّن بوشهري أن هذا الفيلم سمح له بمد جسور التعاون الثقافي والإبداعي مع العراق الشقيق من خلال المخرج حيدر رشيد.