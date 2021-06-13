نجل الفنانة ميار الببلاوي يكشف عن تطور جديد لحالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نجل الفنانة المصرية ميار الببلاوي عن تطور جديد لحالتها الصحية، موضحاً أنها خضعت لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وقال محمد، عبر حساب والدته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله، ماما طلعت من العملية حالاً"، مطمئناً جمهورها ومحبيها: "وبطمنكوا بجد إني جنبها، وهي خارجة من عملية".

كانت ميار نشرت فيديو في المستشفى قبل دخولها غرفة العمليات دون أن توضح تفاصيل مرضها.

يُذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وقدمت برامج تلفزيونية تهتم بالمرأة والمجتمع.