وفاة الشاعر المصري إيهاب خليفة بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم، الشاعر المصري إيهاب خليفة عن عمر ناهز 49 عاماً بعد صراع مع المرض، أُدخل بسببه إلى المستشفى منذ شهور لإجراء عملية القلب المفتوح، وذلك بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" الإخبارية.

يُذكر أن خليفة وُلد عام 1972م في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتخرَّج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب من جامعة طنطا.

وأسَّس الراحل منتدى الشعر المصري، وأثرى المكتبة الشعرية بالعديد من الدواوين، أهمها: "أكثر مرحاً مما تظن"، طائر مصاب بإنفلونزا"، و"مساء يستريح على الطاولة"، و"قبل الليل بشارع".