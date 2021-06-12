نجوم الفن يساندون هيا عبد السلام في رحيل والدها

المصدر: دبي ـ غسان خروب

له حضور في القلب، وفي بلاط صاحبة الجلالة والمسرح والفنون التشكيلية، إنه الفنان ورسام الكاريكاتير الكويتي عبد السلام مقبول، والد الفنانة الكويتية هيا عبد السلام، الذي ترك ريشته وحيدة، بعد أن ترجل عن حصانه، مودعاً بلاط الجلالة، وفن الكاريكاتير، بعد مسيرة حافلة بالإبداعات الفنية، التي لا تزال الصحافة الكويتية شاهدة عليها.

عبد السلام مقبول، الذي كان يقف على عتبة عقده السابع، كان صاحب عطاء فني طويل، مضى برحلة طويلة، عبر خلالها عن رؤيته الفنية، التي أكد من خلالها امتلاكه لحساً فنياً عالياً، وهو ما تجلى بوضوح في أعماله التشكيلية، ذات المضامين المتحركة، وعبر رسومات كاريكاتيرية، أطلق من خلالها سهام النقد لبعض الأوضاع الاجتماعية، التي مكنته من ابداء رأيه في العديد من القضايا التي تخص مجتمعه، فيما لا تزال بصماته جليه في سينوغرافيا بعض الأعمال المسرحية الكويتية، التي ستظل شاهدة على عطاء ورحلته الإبداعية.

الفنانة هيا عبد السلام، كانت قد نعت والدها الراحل عبر حسابها في "انستغرام"، والأمر كذلك انسحب على زوجها فؤاد علي، حيث تلقى الثنائي الدعم والتعازي من زملائهم، وأوضحت هيا عبد السلام في نعيها إنها ستتلقى التعازي عبر الهاتف، نظراً للظروف التي تمر بها "البلاد" والعالم بسبب فيروس كورونا المستجد، كما نعت أيضاً جمعية الكاريكاتير الكويتية الفنان الراحل عبدالسلام مقبول، وأكدت في بيانها إنه من رواد الفن الكاريكاتيري ومؤسسيه، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لعائلة الراحل الذي كان قد بدأ مسيرته كرسام للكاريكاتير في السبعينيات بمجلة "مرآة الأمة"، وهو من مواليد 1952 وحاصل على البكالوريوس في هندسة الديكور 1979 (المعهد العالي للفنون المسرحية) والماجستير في فنون الإعلام من أميركا 1983. وأصدر أول كتاب عن رسوماته الكاريكاتيرية عام 1979، كما صمم أول البوسترات عن أسرى الكويت، وعمل في مجلة «صوت الخليج» ومجلة «دليل التلفزيون» ورسام كاريكاتير في الوطن والسياسة والقبس والأنباء.

جملة من نجوم الفن، بادروا الى تقديم واجب العزاء لزميلتهم هيا عبد السلام، وعلى رأسهم الفنان الدكتور حبيب غلوم، والذي كتب عبر تويتر: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة هيا عبدالسلام وزوجها الزميل فؤاد علي والعائلة الكريمة بوفاة والدها الفنان التشكيلي عبدالسلام مقبول الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون"، في حين كتبت هيفاء حسين: "لا حول ولا قوة الا بالله .. عظم الله أجركم حبيبتي والله يرحمه ويصبركم يا رب"، بينما كتبت هنادي مهنا: "عظم الله أجركم حبيبتي .. مثواه الجنة".

الفنانة هيا عبد السلام، تلقت مساندة واسعة من عدد كبيرة من المشاهير، ومن بينهم: فرح الهادي، وداوود حسين، وفايز السعيد، وليلى المقبالي، وحسين المهدي، وليلى عبدالله، ورؤى الصبان، ويوسف الغيث، وحبيب بيطار وغيرهم.