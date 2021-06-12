الموت يفجع الفنانة الكويتية هيا عبد السلام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وفاة والدها رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي عبد السلام مقبول عن عمر ناهز 69 عاماً.

ونعت هيا والدها الراحل عبر صورة نشرتها على حسابها في إنستغرام، وأعلنت اقتصار العزاء على الاتصالات الهاتفية نظراً لظروف فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان الراحل عبد السلام مقبول أحمد الهادي من مواليد الكويت، وتحديدا في منطقة «المقوع» عام 1952،

وهو والد كل من الفنانتين لولوة وهيا عبد السلام، ولديه ابنين آخرين هما ناصر وفيصل.

عمل الراحل رساما للكاريكاتير على الصفحة الأخيرة في صحف الكويت: الوطن، والسياسية، والقبس، ويعمل حاليا في جريدة الأنباء، وهو حاصل على العديد من الجوائز العالمية والعربية والمحلية وشهادات التقدير أعماله الإبداعية في الكاريكاتير والفن التشكيلي وتصميم الشعارات والبوسترات والديكورات المسرحية والتلفزيونية والكتابات الصحافية.