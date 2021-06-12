مايا دياب تطلق «أحلى كلام»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت النجمة مايا دياب أغنيتها الجديدة «أحلى كلام» من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري.

جاء ذلك خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس عبر منصة «شاهد VIP» تحت عنوان «X _ plore».

وفي التفاصيل، أدت مايا في الحفل سلسلة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور وذلك بقالب جديد ومبتكر، إلى جانب ديكورات ضخمة ووصلات استعراضية من تصميم هادي عواضة إذ أشعلت أجواء الحفل بطاقتها الإيجابية وحماسها.

وقد ظهرت مايا التي اعتاد جمهورها الإبداع والتنوع في إطلالاتها بلوكات متميزة وغريبة، تنوعت بحسب اللوحة الاستعراضية. كما أطلت برفقة «سوبر مايا» التي كشفت عنها قبل أيام بمقاطع قصيرة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مُعلنةً أن ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك الشخصية في المستقبل، إذ لن يقتصر دورها على الحفل وحسب.

وفي السياق، احتفلت مايا بالمناسبة مع مجموعة من أصدقائها والممثلة دينا الشربيني بسهرة خاصة في منزلها إذ شاركتها فرحتها وظهرتا معاً في فيديو مشترك أثار إعجاب متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، تستعد مايا لعدة أعمال ضخمة جديدة ستكشف عن تفاصيلها قريباً.