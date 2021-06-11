رامي رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج حالياً داخل أحد المستشفيات إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "رضوان" أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة، مطالبا الجميع بالدعاء لها.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ.دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاءها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".