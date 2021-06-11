لهذا السبب.. آيتن عامر تعتذر لعفاف شعيب

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذرت الفنانة آيتن عامر للفنانة عفاف شعيب على خلفية أزمة تصريحات سابقة نشبت بينهما.

وكانت عفاف قد صرَّحت بأن الشخص الذي يساعد زوجته في أعمال المنزل ليس رجلاً، الأمر الذي أثار استياء آيتن وقتها.

وقالت آيتن، خلال لقائها أمس في برنامج "ليلة الخميس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، إنها تكنُّ كل الاحترام للفنانة عفاف شعيب، لكن تصريحها حول مساعدة الرجل لزوجته استفزها في وقته.

وأضافت: "أنا كأم عاملة، التصريح استفزني وقتها، وحسيت إن انفعالي غير مبرر، وأنا بجد بعتذر لها"، مشيرةً إلى أن الأم العاملة تحتاج إلى مساعدة زوجها بأشياء بسيطة.

ونوهت بأنها محظوظة بزوجها الذي يساعدها بقدر الإمكان عندما تكون في ظروف صحية لا تسمح بإجراء كل واجبات المنزل، موضحة أنه ليس مطلوباً من الرجل القيام بأعمال منزلية ضخمة، لكن يمكنه تقديم المساعدة في بعض الأشياء.