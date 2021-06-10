الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من تليف شديد في الرئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر داخل المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز أن حالة الفنانة الكبيرة كما هي وتتحسن ببطء، والرئة تعاني من تليف شديد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنّها لا تعرف أي شيء عن وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضافت المصادر أنّ المصابين بفيروس كورونا خاصة من يعانون من تليف في الرئة، يحتاجون فترة كي تستعيد الرئة عافيتها مرة أخرى، وذلك يتم من خلال الوضع على أجهزة التنفس، متمنين الشفاء لها في وقت قريب والخروج إلى محبيها.

وحتى الآن لا تعلم الفنانة دلال عبدالعزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث تكتّمت أسرتها بشكل كبير على الخبر منعًا لتدهور حالتها الصحية، والحفاظ على حالتها النفسية، وهو ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، وتعاني الأسرة بسبب إخفاء معالم الحزن، ومحاولة إبراز الإيجابيات فقط.