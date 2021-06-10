أبرز النجوم الذين تعرضوا لأخطاء طبية فادحة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض عدد من نجوم الفن في العالم العربي مؤخراً لأخطاء طبية أثرت على حالتهم الصحية، وكان آخرهم الفنانة أمل عباس، كما نسي الطبيب الذي أجرى جراحة للفنانة فاطمة كشري أدوات صحية في بطنها.

ومؤخراً كشفت الفنانة العراقية المصرية أمل عباس، تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي.

وظهرت أمل عباس، على كرسي متحرك، ضيفة على برنامج «ع السيف» عبر قناة atv الكويتية، لتروي من خلال اللقاء تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل.

وقالت "إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك".

وقالت أمل عباس، إن "الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنها الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها".

وأشارت أمل عباس، إلى أن "الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى".

فاطمة كشري

كما كشفت الفنانة المصرية فاطمة كشري عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة نقلت بسببها إلى المستشفى، حيث ذهبت منذ ثلاثة أشهر إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية وخضعت بسببها إلى عملية فتاق وبالفعل أجرت العملية وخرجت من المستشفى.

وشعرت كشري بعد خروجها من المستشفى أنها ليست بخير وأن هناك جسما غريبا في مكان العملية، وتشعر بألم لا تعلم سببه لتذهب إلى الطبيب مرة أخرى ويكتشف كارثة قد تعرضت لها وهو أنه أثناء العملية نسي الطبيب بداخلها «شاش»، ما تسبب لها في حدوث مضاعفات كبيرة أدى إلى تدهور صحتها أكثر، ولذلك خضعت لعملية جراحية أخرى لتستخرجه.

وما زالت حتى الآن تعاني من مشكلة صحية بسبب ما تعرضت له وتحتاج إلى علاج.

فيفي عبده

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لحالة إعياء شديدة، دخلت على أثرها في حالة مرضية شديدة.

وكشفت تفاصيل وعكتها الصحية، موضحةً أنها تلقت إبرة خاطئة جعلتها طريحة الفراش واضطرتها إلى الجلوس في المنزل.

ودعت جمهورها إلى عدم القلق عليها، لافتةً إلى أنها تعالَج من فقدان الإحساس بالعصب بسبب الإبرة الخاطئة.

أحمد راتب

الأخطاء الطبية لم تتسبب فقط بمعاناة صحية دائمة لبعض الفنانين، انما أودت بحياة آخرين منهم وبينهم الفنان الراحل أحمد راتب الذي توفي نتيجة خطأ طبي بعد أن أصيب بمياه على الرئة قبل 3 أشهر من وفاته، ووصف له الطبيب دواء للتخلص منها، لكنه لم يعطه التعليمات بوقف الدواء بعد 3 أشهر.

استمرار راتب في تعاطي الدواء انعكس سلبياً على تدهور صحته وبالأخص العظام التي أصابتها هشاشة كبيرة، ما أدى إلى وفاته وفق المقربين منه.

محمود عبدالعزيز

ينضم للقائمة الفنان محمود عبدالعزيز الذي توفي بسبب خطأ طبي وفق ما كشف عنه الإعلامي عمرو أديب، وقال بأن النجم المصري أجرى جراحة في ضرسه بفرنسا ولم يكملها، ما تسبب في دخول الفيروسات إلى أعلى الفك ومؤخرة الرأس والتي نتج عنها أزماته الصحية اللاحقة.

وتسبب الفيروسات وفقا لأديب، في إصابة الساحر بأورام محدودة وبعد 20 جلسة كيماوي عاد إلى مصر واكتشف انتشار السرطان في 5 مناطق بجسمه.

سعاد نصر

وايضا توفيت الفنانة الكوميدية سعاد نصر بسبب جرعة مخدر زائدة، خلال إجرائها عملية شفط دهون، ما تسبب في دخولها بغيبوبة مدة عام كامل، انتهت بوفاتها بشكل مأساوي.

نجاح الموجي والإسعاف

وتوفي الفنان المصري نجاح الموجي بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف إلى منزله بعد إصابته بأزمة قلبية.

ودخل الموجي في الأزمة بعد عودته لبيته قادما من المسرح، وظل يعاني حتى توفي قبل أن تلحق به سيارة الإسعاف، وفقا لما قالته ابنته المذيعة أيتن الموجي.

عاطف الطيب

ورحل المخرج المصري عاطف الطيب نتيجة خطأ طبي، أثناء إجراء عملية جراحية لتغيير صمام القلب.

وتقول الناقدة ماجدة خير الله في تصريحات لها، إن عاطف الطيب ذهب لإجراء العملية بعد أن نصحه بها الطبيب رغم أنه كان بصحة جيدة، لكنه خرج جثة هامدة بعد الجراحة.