أرملة سعيد صالح تكشف سراً عن حياته الشخصية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شيماء فرغلي، أرملة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، سراً عن حياته الشخصية، موضحةً أن زواجهما تم دون علم ابنته.

وقالت شيماء، خلال لقائها اليوم في برنامج "ونقول كمان" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة "النهار"، إنها قابلت الفنان سعيد صالح خلال حضوره عرض مسرحية كانت تشارك فيها، مشيرةً إلى أنه أُعجب بأدائها فطلب مشاركتها في مسرحية كان يحضِّر لها.

وأضافت: "فجأة إحنا الاتنين اتاخدنا من أول نظرة، وأنا في الأول رفضت، فلما نادالي واحنا بنجهز مشهد على المسرح وقالي تتجوزيني قلتله: لأ"، لافتةً إلى أنها وافقت فيما بعد على الزواج به دون علم ابنته خوفاً على مشاعرها لأنها كانت صديقتها.