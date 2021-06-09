الشكوى لغير الله مذلة .. الفنانة آمال ماهر توجه رسالة مؤثرة لجمهورها
طالبت المطربة المصرية، آمال ماهر، في منشور على حسابها في فيسبوك جمهورها بالدعاء لها، وذلك بعدما فاجأت جمهورها، يوم الأربعاء الماضي، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماماً عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها.
وقالت ماهر على فيسبوك: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، مضيفة "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج..".
واختتمت: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ،وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم .. دعواتكم".
وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، أخيرا، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام": "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي".
وأوضحت ماهر أن الغرض من هذا الهجوم الكبير هو إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.