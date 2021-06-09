الشكوى لغير الله مذلة .. الفنانة آمال ماهر توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت المطربة المصرية، آمال ماهر، في منشور على حسابها في فيسبوك جمهورها بالدعاء لها، وذلك بعدما فاجأت جمهورها، يوم الأربعاء الماضي، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماماً عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها.

وقالت ماهر على فيسبوك: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، مضيفة "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج..".

واختتمت: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ،وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم .. دعواتكم".

وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، أخيرا، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام": "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي".

وأوضحت ماهر أن الغرض من هذا الهجوم الكبير هو إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.