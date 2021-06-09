"عائلة الحاج متولي" يثير أزمة بين أسرة نور الشريف وأشهر المحلات المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى أقامتها سنرفنار مصطفى محمد قدري، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار.

وتم رفع الدعوى لاستخدام المحلات المشهورة "لابوار" "مشهدا لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد"، وفقا لليوم السابع.

وكشفت أوراق الدعوى أن "محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدم بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات "لابوار" أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي".

واستندت الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على أن "يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه، والحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم".

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.