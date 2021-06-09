دلال عبد العزيز تتخطى مرحلة الخطر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والتي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى حتى اللحظة.

تخطت مرحلة الخطر

وأوضح مصدر مقرب من العائلة، أنها ما زالت في العناية المركزة حتى اللحظة، وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر.

منع الموبايل والتلفزيون

وذكر المصدر أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم، وفقا لصحيفة الوطن.

وكشف المصدر أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر، والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.