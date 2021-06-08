الفنان داوود حسين يتعرَّض للسرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان الكويتي داوود حسين تعرُّضه لسرقة مبلغ من المال، معرباً عن شكره للأصدقاء الذين اطمأنوا عليه وعرضوا عليه المساعدة.

وأوضح حسين، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أن أخباراً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حادث السرقة، مشيراً إلى تلقيه العديد من الاتصالات من جمهوره ومحبيه بخصوص الأمر.

وقال، خلال مقطع مصوَّر: "الله سبحانه وتعالى حينما يغلق في وجهك باباً فهو يفتح أبواباً كثيرة"، موضحاً: "أقسم بالله، خلال 48 ساعة، الله، عز وجل، أعطاني أكثر من اللي راح 10 مرات، الحمد لله شكراً ربي، ومحبتي لكل من سأل عني".