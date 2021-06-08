بعد نجاحه في التمثيل.. حمادة هلال يكشف حقيقة اعتزاله الغناء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري حمادة هلال حقيقة اعتزاله الغناء، بعد النجاح الكبير الذي حققه في التمثيل من خلال مسلسل "المداح".

وقال هلال، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، إنه يرى أن الغناء والتمثيل يكمل بعضهما بعضاً، نافياً صحة اعتزامه اعتزال الغناء الذي اشتهر به.

يُذكر أن مسلسل "المداح" عُرض في السباق الرمضاني الماضي، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية، والعمل يؤدي بطولته، إلى جانب حمادة هلال، النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.