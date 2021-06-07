بعد خضوعها لعملية جراحية.. فنانة مصرية تشكو إهمال الوسط الفني

المصدر: البيان الإلكتروني

شكت الفنانة المصرية فاطمة السيد عوض الله، الشهير بـ"فاطمة كشري"، إهمال الوسط الفني لها بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقالت فاطمة، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع"، إنها أجرت يوم الثلاثاء الماضي عملية في بطنها داخل أحد المستشفيات، مشيرةً إلى أن حالتها حالياً غير مستقرة.

وأضافت أنه لم يسأل عنها أحد من أصدقائها الفنانين بالكامل، مطالبةً الجميع بالدعاء لها.

وكانت قد تعرضت، في شهر مارس الماضي، لأزمة صحية أجرت على أثرها عملية الفتاق وخضعت لبروتوكول علاج، وتداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وهي ترقد في أحد المستشفيات.