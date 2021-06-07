إليزابيث الثانية تهنىء الأمير هاري وميغان ماركل بولادة ديانا

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بولادة ابنتهما ديانا - ليليبيت.

وظهرت التهاني ليلة الأحد على "إنستغرام" قصر باكنغهام، وجاء فيها: "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ليليبيت ديانا! ملكة وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت، سعداء جدا بهذا الخبر".

يذكر أن إليزابيث الثانية أصبحت جدة كبرى للمرة الحادية عشرة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أن ابنتهما ولدت الجمعة في لوس أنجلوس، وسميت المولودة ديانا - ليليبيت، تيمنا بالأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري وشقيقه الأمير وليام، وليليبيت هو لقب جدته الملكة إليزابيث الثانية.