بعد تدهور حالته.. رسالة من شريف دسوقي من داخل المستشفى لمحبيه

المصدر: وكالات

بعد تدهور حالته الصحية وجه الفنان المصري، شريف دسوقي، رسالة إلى محبيه من داخل المستشفى ليطمئنهم على صحته.

وقال دسوقي على صفحته في "فيسبوك" : "انا فرحان جداً بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسائل اللي اتبعت على الصفحة، في أسبوع واحد اكتر من 10000رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي".

وتابع: "انا بحبكوا جداً واسف مرة تانية لو اتأخرت في الرد على حد". بحسب سكاي نيوز عربية.

وكتب دسوقي رسالته إلى جمهوره، عصر "الجمعة"، وكان سبق ذلك بنشر صورتين له داخل المستشفى في الأول من يونيو الجاري.

وظهر دسوقي مع طفل ورجل وهو على سرير المستشفى، ويبدو أنهما من أقاربه، واكتفى بالقول: "الحمد لله".

وأصبح الفنان المصري محط اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل، بعدما أجريت له عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه في أواخر مايو الماضي.

ولقي دسوقي دعما ومساندة من نجوم الفن في مصر، كما عبر كثيرون عن تعاطفه إزاء المحنة التي يمر بها.

وأمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعلاج الفنان دسوقي وصرف معاش له.

واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل "بـ100 وش" في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.