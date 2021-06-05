مأخدتش بالي.. فنانة مصرية تعلن وفاة زوجة فنان مشهور بعد رحيلها بـ 6 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية عفاف مصطفى، عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة زوجة الفنان المصري محمد الحلو ووالدة الموزع الموسيقي حمادة الحلو، دون التأكد من توقيت الخبر، ما تسبب في حدوث أزمة

وكتبت عفاف عبر حسابها على فيسبوك: وفاة زوجة المطرب محمد الحلو السيدة إيناس سعودي ووالدة حمادة محمد الحلو".

إلا أن الفنانة المصرية سارعت بالاعتذار عن المنشور بعدما أوضح لها البعض أن السيدة إيناس زوجة الفنان محمد الحلو توفيت قبل 6 سنوات.

وبررت عفاف ما حدث بأنها وجدت أحد أصدقائها كتب هذا الخبر على حسابه في فيسبوك، على سبيل الخطأ، وهي لم تنتبه أن الوفاة حدثت قبل سنوات.

يذكر أن زوجة الفنان محمد الحلو توفيت في 17 سبتمبر 2015 بعد معاناة مع المرض وشيعت جنازتها من مسجد النور في العباسية.