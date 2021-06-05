حقيقة خروج دلال عبد العزيز من المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر ، خروج دلال عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نُشر عن خروجها من المستشفى غير صحيح، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكشفت عنبر تطورات حالة النجمة دلال عبدالعزيز، والتي تعاني صحيا منذ نحو 36 يوما.

وقالت عنبر، إن حالة دلال عبدالعزيز الصحية تبقى على ما هي عليه، ولم يحدث بها أي تطور أو تدهور منذ فترة ،وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضافت: "مفيش جديد، حالتها ثابتة ومستقرة في التعب، التحسن بسيط جدا، وما نُشر عن خروجها من المستشفى غير صحيح"، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكانت الفنانة إيمى سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تمت كتابتها على ورقة، وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

كما شاركت صورة أخرى لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت معبرة عن حبها الكبير لهما قائلة: "بحبكوا أوى وربنا معانا وربنا كبير".

وانهالت التعليقات من أصدقائها الفنانين والجمهور داعين للفنان سمير غانم بالرحمة وللفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء ولدنيا وإيمى بالصبر.