أول تعليق من أسرة الطيار أشرف أبواليسر بعد التحفظ على أموال محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد قرار النيابة العامة المصرية التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان، علقت السيدة عبير المستكاوي، شقيقة زوجة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، على هذه القرار.

وقالت شقيقة الطيار الراحل عبر صفحتها الشخصية في الـ «فيس بوك»: «موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة على أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا، ماهو إلا تم حجز على مبلغ ٦ مليون جنيه».

وأضافت: «ده مبلغ التعويض الخاص بأشرف رحمة الله عليه. الموضوع لا له دعوة بالبلد ولا طمع مصر في فلوسه ولا حتى لحم كتافه».

واعتبرت شقيقة الطيار الراحل أن الفنانة محمد رمضان يحب الإثارة فقط، قائلة: «هو يحب يعمل أي بروباغندا وخلاص».

وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن بالأمس، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، عن التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال محمد رمضان، خلال المقطع، إنه تلقي اتصالا هاتفيا من موظف بأحد البنوك صباح اليوم، وأبلغه بالتحفظ على أمواله، وهو ما ختمه بقوله: «صباح الخير يا مصر».

من جهتها، أعلنت النيابة العامة بالأمس، أن أمر التحفظ على أموال محمد رمضان متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وكان الطيار الراحل قد حصل على حكم بالتعويض، بلغ قيمته 6 ملايين جنيه.

كما كان «رمضان» مطالبًا بتسديد 25 مليون جنيه في إحدى القضايا الأخرى من أبريل الماضي.

فيما نوهت المصادر، إلى أن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بتنفيذ أمر التحفظ على الأموال، عقب إصدار المحكمة الاقتصادية أمرا بهذا الشأن.