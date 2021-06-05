فتاة تفتح النار على الفنان أحمد سعد.. ما السبب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً لفتاة تتهم فيه الفنان المصري أحمد سعد بالتعدي على عامل بمحطة وقود بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما.

وأشارت الفتاة في منشورها إلى تعرضها هي وأختها للشتائم من قبل أحمد سعد، بعد محاولتهما إيقافه عن الكلام والاعتداء على عامل محطة الوقود.

وقالت الفتاة في منشورها: "كنت النهاردة في بنزينة وشوفت شاب صغير في العشرينات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هاتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له -خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي، واتضح أن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له "بتكلم مين كده يلا؟"، فالولد رد عليه قال له -يلا؟ بكلمك أنت- وطبعًا الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام، فرد علينا بشتائم قذرة جدًّا وابتسمنا ومشي بالعربية، الموقف ده بيّنلي قد ايه احنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدًّا".

غير أن الفتاة نشرت تحديثا للمنشور، ذكرت فيه أن الشاب الذي وقع عليه الاعتداء تواصل معها وأبلغها أن أحمد سعد اعتذر له، وأنه تقبل اعتذاره.

لكنها أكدت أنها مصرة على حقها بسبب إهانته لها، ثم حذفت المنشور.