عرض «روميو وجولييت» في قاعات مصنع قديم

المصدر: كييف - رويترز

في مدينة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، تُعرض نسخة عصرية من مسرحية الكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير «روميو وجولييت».. أما ساحة العرض فهي قاعات داخل مصنع سوفييتي قديم.

قبل بدء العرض يحصل المشاهدون على خوذات وخريطة للتجول بين ورش المصنع وقبو المسرح.

يتبع الجمهور الممثلين عبر مواقع مختلفة وتبدأ مشاهدة العرض من زوايا مختلفة.

وأضفى روستيسلاف درجيبلسكي، رئيس جمعية المسرح في إيفانو-فرانكيفسك ومخرج المسرحية، لمحة عصرية على قصة الحب الشهيرة.. وبدلاً من افتتاح العمل بمشهد حفل راقص في منزل كابوليت، يلتقي روميو وجولييت في ملهى ليلي. قال درجيبلسكي لرويترز «هذا الموقع شديد الصعوبة.. لكنه ملائم تماماً لإلقاء الضوء على انهيار الروحانية واليقين والحب لدى روميو وجولييت والعالم من حولهما».