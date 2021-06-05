«أساطير الدراما» تفاصيل وأسرار مثيرة عن النجوم

المصدر: القاهرة - البيان

يكشف كتاب «أساطير الدراما» الصادر حديثاً تفاصيل وأسراراً مثيرة عن عدد من أشهر الأعمال الدرامية التي ارتبط بها الجمهور بداية من فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى مطلع الألفية الثالثة.

هذه التفاصيل التي يتضمنها الكتاب، قدمها المؤلف محمد مسعود، موثقة بنحو 50 شهادة حية من صناع هذه الأعمال، ومن بين الأسرار التي يكشفها الكتاب، ما يتعلق بمسلسل «هو وهي» بطولة أحمد زكي وسعاد حسني، والذي حقق نجاحاً كبيراً، إذ يذكر المؤلف أن العمل واجه صعوبة كبيرة في كيفية إقناع سعاد حسني بقبول تمثيل المسلسل.

كما يروي الكتاب مفاجآت أخرى تتعلق بمسلسل «رأفت الهجان»، ومنها أن عادل إمام كان المرشح الأول للعب دور البطولة في المسلسل وليس محمود عبدالعزيز، وأيضاً كان المخرج يحيى العلمي يفكر في ممثلة تليق شكلياً بأن تكون شقيقته في دور شريفة الهجان، وعرض الدور على الفنانة الكبيرة تيسير فهمي التي وجدت أنه من الأفضل لها أن تقوم بدور سارة، على الرغم من أن هذا الدور 7 حلقات فقط على خلاف دور شريفة المستمر لنهاية المسلسل.

وتطرق الكتاب لكشف كواليس أعمال أخرى، ومن بينها: ليالي الحلمية بأجزائه، أم كلثوم، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، زيزينيا بجزأيه، أحلام الفتى الطائر، الراية البيضا، البشاير، الوتد، امرأة من زمن الحب، حديث الصباح والمساء، الزيني بركات، لن أعيش في جلباب أبي، المال والبنون، الليل وآخره، وذئاب الجبل، الضوء الشارد، بنت من شبرا، وريا وسكينة.