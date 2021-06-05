الفنانة غادة عبد الرازق تقسم أن هذا هو عمرها الحقيقي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أول من أمس الخميس، عن عمرها الحقيقي، نافية أن تكون من مواليد عام 1965.

وخلال ندوة أجرتها مؤسسة "أخبار اليوم" المصرية أقسمت غادة عبد الرازق أنها من مواليد عام 1970، وهو التاريخ الموجود في بطاقة هويتها الشخصية.

وأشارت إلى أنها ستحتفل في شهر يوليو المقبل ببلوغها 51 عاما.

وقالت: "ما هو الفارق إن كان عمري 60 أو 70 أو 80 عاما؟ هل هذا سيقلل من نجوميتي أو يزيدها، هل الممثل أصبح يتم تقييمه بعمره؟".

وأكدت " عبد الرازق" أن زوجها مدير التصوير، هيثم زنيتا، غيّر منها كثيراً على المستوى الشخصي.

ولم تتطرق الفنانة المصرية إلى تفاصيل، مكتفية بأن منها أموراً كانت مخطئة في حق نفسها، كذلك على المستوى العملي، إذ كانت تقوم بأمور خاطئة نجح هو في أن يجعلها تعدل عنها.