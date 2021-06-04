الفنان عمرو سعد: لهذا السبب فكرت في الهجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري عن السبب الذي دعاه إلى التفكير في الهجرة، موضحاً أنه أحس بعدم قدرته على تحقيق حلمه.

وقال سعد، خلال لقائه أمس في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر": "أخويا كان في أمريكا، وفكرت أهاجر وأشتغل في سوبر ماركت".

ولفت إلى أن ذلك الشعور لم يستمر طويلاً، مضيفاً: "قولت لنفسي أنا مش هنسحب من المعركة، أنا أخسر، أموت، بس منسحبش من المعركة".

وطالب جمهوره ومحبيه التوقف عن الحلم فقط، مبيناً أنها طاقة تُهدر وعليهم تحويلها إلى عمل.

وتابع: "أنا واحد مكنش عندي إمكانيات، لا واسطة ولا فلوس"، مؤكداً أنه كان يملك القرار الواضح بأن يصبح ممثلاً.

يُذكر أن الفنان عمرو سعد شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ملوك الجدعنة"، والعمل من بطولته إلى جانب النجوم: مصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ودلال عبد العزيز، ورانيا يوسف، وإخراج أحمد خالد موسى.