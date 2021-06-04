ياسمين صبري تكشف حقيقة سخريتها من محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، اليوم الجمعة، الجدل المثار مؤخرا على "السوشيال ميديا" بشأن سخريتها من الفنان محمد رمضان، بعد الحجز على أمواله.

ونفت ياسمين صبري تلك الشائعة، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": " ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه ".

وشددت لمتابعيها: "مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد".

وكان حساب على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ومنسوب للفنانة ياسمين صبري قال على لسانها تعليقا على أنباء الحجز على أموال محمد رمضان في أحد البنوك: "ضحكتني".

وكان محمد رمضان، فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع رمضان : الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة.

واختتم الفيديو قائلا : صباح الخير يامصر .