شاب مصري يمنح محمد رمضان 10 بطاقات مشتريات لتجاوز أزمته

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الشاب المصري محمود بدري أنه منح الفنان محمد رمضان 10 بطاقات مشتريات لتجاوز أزمته بعد التحفظ على أمواله.

وأوضح بدري، بحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، أنه أرسل البطاقات إلى النجم في منزله، بعد إبلاغ موظفي البنك رمضان بعدم قدرته على صرف أمواله بموجب الحكم القضائي الأخير.

وأعرب الشاب، الشهير بـ"أغنى شاب في مصر"، عن انزعاجه الشديد بالقرار الذي اتُّخذ ضد الفنان وموجة التنمر تجاهه، مشيراً إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي رد من محمد رمضان على موقفه الداعم له.

يُذكر أن النجم محمد رمضان نشر، عبر حسابه في "فيسبوك"، مقطع فيديو من 40 ثانية وهو يحتسي القهوة، معلناً خلاله أنه تم إبلاغه من البنك بحجز أمواله وعدم استطاعته السحب منها.